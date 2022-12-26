Гайзель: десятки тысяч беженцев из Украины останутся жить в Берлине

Представитель немецкого правительства Андреас Гайзель утверждает, что множество украинских беженцев намерены продолжить свою жизнь в Германии.

26 декабря газета Dpa взяла интервью у немецкого сенатора Андреаса Гайзеля, который утверждает, что из ста тысяч прибывших в Берлин с начала спецоперации украинских беженцев восемьдесят тысяч подали официальные заявление на разрешение длительного проживания в столице ФРГ.

По мнению Гайзеля, уже сейчас можно свидетельствовать о том, что большинство беженцев из Украины, которые сейчас живут в Германии, не планируют возвращаться свою страну с уничтоженной экономикой и инфраструктурой.