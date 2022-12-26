Лукашенко пообещал, что 2023 год будет самым счастливым и удачным

Президент Беларуси Александр Лукашенко с уверенностью заявил, что наступающий год будет самым счастливым и удачным.

В понедельник, 26 декабря 2022 года, информационное агентство «БелТА» рассказало о том, что президент Республики Беларусь по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге сделал оптимистичный прогноз на 2023 год.

Лукашенко выразил свою уверенность в том, что следующий год однозначно будет «самым счастливым, самым удачным», ввиду чего заявил, что никаких поводов для беспокойства нет.