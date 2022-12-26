NYT: разведка Швеции не нашла улик в расследовании ЧП на «Северных потоках»
2022-12-26 16:25
Издание New York Times получило комментарии о ходе расследования диверсии на газопроводах North Stream от шведской разведки.
Американская газета The New York Times взяла интервью у главы контрразведки при полиции Швеции Даниэля Стенлинга, который сообщил, что сотрудники его ведомства не обнаружили никаких реальных улик при изучении места взрыва российских трубопроводов "Северный поток" в Балтийском море.
По данным Стенлинга, всё расследование носит "странный" характер, ввиду чего официальный Стокгольм не желает распространять информацию об его ходе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей