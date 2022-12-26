Генсек НАТО: Швеция и Финляндия вступят в альянс уже в 2023 году
2022-12-26 16:32
Генсек НАТО выразил убежденность во вступлении Швеции и Финляндии в альянс уже в 2023 году.
Несмотря на противодействие Турции, в будущем году Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Я абсолютно уверен, что процесс ратификации (договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - ред. Автопарус) будет завершен в 2023 году", - сказал он.
Столтенберг указал на то, что Турция не будет долго блокировать вопрос о вступлении новых членов в альянс.
Опубликовано: Максим Алексеев