Генсек НАТО: Швеция и Финляндия вступят в альянс уже в 2023 году

Генсек НАТО выразил убежденность во вступлении Швеции и Финляндии в альянс уже в 2023 году.

Несмотря на противодействие Турции, в будущем году Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Я абсолютно уверен, что процесс ратификации (договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - ред. Автопарус) будет завершен в 2023 году", - сказал он.

Столтенберг указал на то, что Турция не будет долго блокировать вопрос о вступлении новых членов в альянс.