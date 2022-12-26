Соскин: Киев превращается в «город-призрак» из-за массового оттока жителей

Бывший советник Зеленского Олег Соскин утверждает, что столица Украины пустеет из-за оттока её населения.

Украинский экономист Олег Соскин утверждает, что после начала российской спецоперации в Киеве стал заметен массовый отток переселенцев из других регионов Украины, которых ранее было порядка четырёхсот тысяч. По мнению Соскина, превращение Киева в "город-призрак" связано с частым отсутствием электричества, обстрелами и дисфункцией социально значимой инфраструктуры.

При этом Олег Соскин поддержал гражданскую инициативу по переезду в другие города из столицы, заверив, что жизнь в них значительно лучше ввиду наличия большего количества общественных благ в виду работающей канализации, присутствия электроэнергии и прочего.