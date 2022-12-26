Герасименя и Опейкин заочно приговорены к 12 годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам колонии спортсменку Александру Герасименю и Александра Опейкина.

26 декабря информационное агентство «БелТА», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что Минский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина, который не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в Верховном суде Республики Беларусь.

Согласно постановлению суда, Герасименя приговорена к 12 годам исправительной колонии общего режима, Опейкин будет отбывать такой же срок, но в колонии усиленного режима.