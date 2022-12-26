Двойной агент BND передавал России секретные оценки ситуации на Украине

Задержанный в среду, 21 декабря, двойной агент немецкой спецслужбы BND Карстен Л. Передавал российской разведке информацию о ситуации на Украине, сообщает WDR и NDR.

Источники сообщают, что арестованный сотрудник BND якобы передал России секретные оценки ситуации в Украине.

В кругах службы безопасности также говорят, что имеется подозрение, что офицера могли шантажировать. Он был арестован в прошлую среду и находится под стражей.

Федеральный генеральный прокурор в настоящее время расследует точные обстоятельства предполагаемой государственной измены.

BND ранее проинформировала власти, что выявила факт госизмены в ходе внутреннего расследования.