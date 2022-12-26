Путин назначил Медведева зампредом военно-промышленной комиссии

Владимир Путин издал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя военно-промышленной комиссии при президенте России.

Вечером 26 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому в президентской военно-промышленной комиссии создаётся должность заместителя председателя. Тем же указом Путин назначил экс-президента России Дмитрия Медведева на данную должность, который будет совмещать выполнение своих обязанностей с постом зампреда Совета безопасности РФ.

Примечательно, что Владимир Путин, который является председателем президентской военно-промышленной комиссии, на днях заявил о возможности неограниченного финансирования российской армии для нужд спецоперации в Украине.