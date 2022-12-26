Путин назначил Медведева на пост зампреда в военно-промышленной комиссии

APS
2022-12-26 17:41

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Медведева на новую должность зампреда в военно-промышленной комиссии.

26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому в военно-промышленной комиссии создана новая должность заместителя председателя.

Своим указом Путин назначил на пост своего заместителя в военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева, который в настоящее время занимает должность зампреда Совбеза РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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