Путин назначил Медведева на пост зампреда в военно-промышленной комиссии
2022-12-26 17:41
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Медведева на новую должность зампреда в военно-промышленной комиссии.
26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому в военно-промышленной комиссии создана новая должность заместителя председателя.
Своим указом Путин назначил на пост своего заместителя в военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева, который в настоящее время занимает должность зампреда Совбеза РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко