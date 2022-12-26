Кулеба: Украина официально инициирует исключение РФ из ООН и Совбеза ООН
2022-12-26 17:51
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из ООН и Совбеза ООН.
26 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона «Единые новости» заявил о намерении киевского режима официально инициировать исключение Российской Федерации из Организации Объединённых Наций и Совета Безопасности ООН.
Кулеба утверждает, что Россия, по его личному мнению, не имеет права «оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в ООН вообще», ввиду чего политическое руководство Украины приняло решение официально выступить с такой позицией.
Опубликовано: Диана Мудреченко