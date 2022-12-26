В Южной Корее от поедающей мозг амебы умер пациент

Житель этой страны был заражен амебой вида Неглерия Фоулера, он несколько месяцев провел в Таиланде.

После возвращения в Южную Корею мужчина почувствовал себя плохо: у него начались головные боли, проблемы с речью, рвота, лихорадка. Через 11 дней больного не стало из-за менингита, сообщает СтарХит.

Врачи обнаружили в организме пациента паразита — амебу вида Неглерия Фоулера. Считается, что она могла проникнуть в мозг человека через дыхательные пути. Эта бактерия смертельно опасна, если не обнаружить ее на ранних стадиях. Источником заражения амебой могут быть загрязненные водоемы.

«Неглерия Фоулера — одноклеточное существо. В нормальном виде оно имеет жгутик, плавает в воде. А когда вода становится слишком теплой, и такая температура держится несколько дней, оно меняет форму: теряет жгутик и становится амебой. Именно в этой стадии она опасна для человека", - рассказала профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Елена Темерева.

По словам специалиста, во время купания амеба может с водой проникнуть в носовую полость и затем переместится по обонятельному нерву в мозг, и там вызвать так называемый первичный амебный менингоэнцефалит либо неглериаз.

Это довольно редкое заболевание, оно встречается в единичных случаях в регионах, где имеются специфические условия для жизни таких амеб. В основном - в южных штатах США, где высокая температура воздуха и воды.

Заболевание протекает скоротечно, человек мучается болями, диагноз поставить сложно. "Как правило, это риводит к летальному исходу", - отметила Елена Темерева.

Специалист признала, что и на территории России есть водоемы, где вода может прогреться довольно сильно - например, в Сибири. И при отдыхе вблизи такого водоема стоит принять меры безопасности - либо не купаться вообще, либо использовать прищепку для носа, чтобы не допустить попаданияв нос воды.