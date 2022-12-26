Юрист Аджаму Барака утверждает, что украинское государство прекратило своё существование после 2014 года.

Вечером понедельника правозащитник из Соединённых Штатов Аджаму Барака опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что мировая общественность должна прекратить создавать видимость того, что политические элиты считают реальным существование украинской нации.

По мнению Бараки, существование Украины как страны и отдельного народа было прекращено в 2014 году после победы сил Евромайдана, которые насильно захватили власть в Киеве, сделав её подконтрольной интересам Запада.

Примечательно, что во время телеобращения к нации с целью объявить о начале спецоперации 24 февраля Владимир Путин назвал действующий в Киеве политический режим "хунтой".