Как появились на свет легендарные духи "Шанель номер пять"

История любопытная и заслуживает внимания, как история возникновения всякого шедевра. А иначе как шедевром это парфюмерное творение не назовешь.

Имя Коко Шанель, урожденной Габриэль Бонер, без преувеличения известно каждому.

Великолепная француженка мадам Шанель, законодательница европейской моды XX века, не зря попала в список самых влиятельных людей двадцатого столетия.

Внесли ее в этот перечень по инициативе издания "Таймс".

Прославилась Коко Шанель не только своим огромным влиянием на мир моды, но и созданием одних из самых знаменитых духов.

Chanel No. 5 поистине можно назвать настоящим бестселлером на века.

Конечно сама королева моды не прикладывала руку непосредственно к созданию духов. Этим занимались профессионалы высшего класса.

В то время Коко Шанель завела роман с Дмитрием Романовым, а это был не кто иной, как внук Российского царя Александра II. Естественно, и круг общения у него был соответствующий.

Среди знакомых своего возлюбленного Коко и нашла Эрнеста Бо, эмигрировавший россиянин, потомственный парфюмер во втором колене.

Отец Эрнеста был известен тем, что был придворным парфюмером Дома Романовых и был настоящим мастером своего дела с большой буквы.

Сына он с детства учил всем премудростям своего искусства и весьма успешно.

В 1921 году мадам Шанель задумала выпустить свой первый парфюм. Понятное дело, пошла она с этой задумкой к Эрнесту Бо.

Он очень долго работал над парфюмерной композицией и в итоге предоставил Коко несколько разных образцов под номерами 1-5 и 20-24.

Шанель сделала выбор, ставший знаменательным: она остановилась на эссенции под номером пять. Когда она думала над названием, то рассуждала таким образом:

«Я выпускаю эти духи пятого мая, в пятый месяц года, они пронумерованы цифрой пять. Пусть и впредь носят этот номер, он принесет мне удачу. Я уверена»

Такова история рождения одного из самых известных парфюмерных ароматов, который и сегодня пользуется невероятной популярностью.

Это был уникальный прецедент в том смысле, что впервые в истории моды духи были названы в честь модного дома.

Легендарные духи по сей день числятся в списке самых дорогих. Литр парфюма оценивается в 6878 долларов. Восхитительный аромат складывается из 80 компонентов.

Самый дорогой ингредиент - столистная роза. И каждую минуту в мире кто-то покупает хотя бы один флакон этой чудесной жидкости.