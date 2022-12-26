Медведев занял должность заместителя Путина в военно-промышленной комиссии РФ
2022-12-26 18:11
Дмитрий Медведев будет исполнять обязанности первого заместителя Владимира Путина.
Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев занял должность заместителя Владимира Путина в военно-промышленной комиссии.
"Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ, ее займет Медведев, следует из указа", - сообщает ТАСС.
Как отмечает источник, также в состав Комиссии войдет глава МЧС страны Александр Куренков.
"Согласно опубликованному указу главы государства, также в комиссию вошел глава МЧС Александр Куренков — взамен исключаемого Игоря Артемьева", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира