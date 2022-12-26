Дмитрий Медведев занял должность первого заместителя Владимира Путина

Медведев вошел в состав военно-промышленной комиссии России в качестве заместителя Владимира Путина.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает об изменениях в составе военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Как сообщается в телеграм-канале источника, в состав комиссии в качестве первого заместителя Владимира Путина войдет замглавы Совбеза РФ Медведев.

"Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ, ее займет Медведев, следует из указа", - говорится в сообщении.