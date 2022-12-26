Только в округе Эри штата Нью-Йорк зимний шторм унес 25 жизней

Число погибших в результате сильного зимнего шторма в округе Эри, расположенном на западе штата Нью-Йорк, достигло 25 человек, сообщил местный чиновник.

Округ Эри стал одним из наиболее пострадавших от арктического циклона, обрушившегося на Соединенные Штаты

«Местные службы подтвердили с вечера воскресенья новые смерти людей, найденных в машинах или на улице, доведя общее количество погибших от метели до 25 смертей», заявил на пресс-конференции Марк Полонкарц, ответственный за этот округ.

Общее количество смертей, подтвержденных властями в девяти штатах США, в настоящее время составляет не менее 47 человек.