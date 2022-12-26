В Индии найден мертвым депутат Владимирской области Антонов

На территории Индии найден мертвым российский областной депутат Павел Антонов

Депутат Владимирской области Российской Федерации Павел Антонов найден мертвым на территории Индии.

Как сообщает российское издание gazeta.ru, его тело было найдено в бассейне. Это случилось в штате Одиша.

"65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов погиб во время отдыха в индийском штате Одиша", - пишет источник.