В Индии найден мертвым депутат Владимирской области Антонов

APS
2022-12-26 18:26

На территории Индии найден мертвым российский областной депутат Павел Антонов

Депутат Владимирской области Российской Федерации Павел Антонов найден мертвым на территории Индии.

Как сообщает российское издание gazeta.ru, его тело было найдено в бассейне. Это случилось в штате Одиша.

"65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов погиб во время отдыха в индийском штате Одиша",пишет источник.

Опубликовано: Николай Скира







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