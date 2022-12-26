В Индии найден мертвым депутат Владимирской области Антонов
2022-12-26 18:26
На территории Индии найден мертвым российский областной депутат Павел Антонов
Депутат Владимирской области Российской Федерации Павел Антонов найден мертвым на территории Индии.
Как сообщает российское издание gazeta.ru, его тело было найдено в бассейне. Это случилось в штате Одиша.
"65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов погиб во время отдыха в индийском штате Одиша", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира