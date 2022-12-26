СК: женщина убила троих детей в Екатеринбурге из-за «вселившихся бесов»

В Следственном комитете России рассказали о тройном убийстве несовершеннолетних в Екатеринбурге.

Пресс-служба Следственного комитета РФ уведомляет, что днём 26 декабря на улице Бажова в Екатеринбурге женщина убила троих детей в квартире многоэтажного дома. По предварительной информации, девушке показалось, что в малолетних "вселились бесы". К текущему моменту преступницу поместили под стражу, назначив ей психиатрическую экспертизу.

Сотрудники СК уведомляют, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по части второй 105-ой статьи Уголовного кодекса России, подразумевающей наказание за убийство двух и более несовершеннолетних.