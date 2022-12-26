В Московском регионе экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка из шейного позвонка.

26 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на помощника главы группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, сообщило о том, что бывшего главу «Роскосмоса» успешно прооперировали в одном из учреждений здравоохранения Московского региона.

Отмечается, что после перенесённой сложной операции по извлечению осколка снаряда Вооружённых сил Украины из шейного позвонка Рогозин уже идёт на поправку.