Эрдоган: Турция обнаружила новое месторождение газа в Чёрном море
2022-12-26 20:35
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения газа в акватории Чёрного моря.
26 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что буровое судно «Фатих» обнаружило новое газовое месторождение на 58 миллиардов кубометров в Чёрном море.
Эрдоган добавил, что после обнаружения данного месторождения запасы «голубого топлива» Турции в акватории Чёрного моря достигли отметки в 710 миллиардов кубометров.
Опубликовано: Диана Мудреченко