Эрдоган: Турция обнаружила новое месторождение газа в Чёрном море

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения газа в акватории Чёрного моря.

26 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что буровое судно «Фатих» обнаружило новое газовое месторождение на 58 миллиардов кубометров в Чёрном море.

Эрдоган добавил, что после обнаружения данного месторождения запасы «голубого топлива» Турции в акватории Чёрного моря достигли отметки в 710 миллиардов кубометров.