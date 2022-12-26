Рогозин перенёс успешную операцию по удалению осколка из шейного позвонка

Дмитрий Рогозин был прооперирован в одной из клиник Московского региона после того, как получил ранение в Донецке.

26 декабря журналисты издания "РИА Новости" со ссылкой на помощника экс-главы корпорации "Роскосмос" сообщили, что Дмитрий Рогозин был успешно прооперирован, в результате чего хирурги извлекли из шейного позвонка бизнесмена осколок ракетного снаряда.

В минувшую среду Рогозин находился в донецком ресторане "Шеш-Беш" вместе с супругой, когда по зданию заведения нанесли по нему удар из реактивных систем залпового огня. Известно, что в результате атаки на "Шеш-Беш" погибли два человек, сам Дмитрий Рогозин был ранен, а его жена получила контузию.