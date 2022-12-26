Эрдоган: Турция нашла 58 миллиардов кубометров газа в Чёрном море

Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил об открытии нового источника природного газа в черноморской акватории.

26 декабря Тайип Эрдоган публично заявил, что турецкий корабль бурового назначения обнаружил залежи газа в Чёрном море на глубине залегания свыше трёх километров. По данным Эрдогана, новое месторождение газа содержит в себе не менее пятидесяти восьми миллиардов кубометров голубого топлива.

Примечательно, что ранее Эрдоган и Владимир Путин пришли к соглашению о создании газового хаба в Турции, который может стать крупнейшим газохранилищем в Европе.