Госпитализированный с онкологией Пеле попрощался с родными и друзьями

В СМИ появилась информация о том, что футболист Пеле, находящийся в больнице из-за борьбы с раковым заболеванием, начал прощаться с близкими.

26 декабря спортивный менеджер Фрэнк Халид опубликовал новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где заявил, что в возрасте 82-ух лет трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался со своими родственниками и товарищами, находясь в госпитале из-за двухлетней борьбы с раком.

Вместе с тем спортивный обозреватель Тарик Панжа раскритиковал заявление Халида, отметив, что он не имеет доступа к подобной информации и с высокой долей вероятности она не соответствует действительности.