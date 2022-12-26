NYT: ремонт повреждённых участков «Северных потоков» обойдётся минимум в $500 миллионов

Ремонт повреждённых в результате диверсий участков «Северных потоков» в Балтийском море обойдётся минимум в $500 миллионов.

26 декабря американская газета The New York Times, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщила о том, что швейцарская компания-оператор Nord Stream AG начала проводить предварительную оценку затрат, необходимых для ремонта газопроводов «Северных потоков» и возобновления поставок по ним газа.

Согласно предварительным данным, восстановление повреждённых при взрывах участков на «Северном потоке-1» и на «Северном потоке-2» обойдётся не менее чем в пятьсот миллионов долларов.