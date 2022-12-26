Газета Express сообщила о способности России распространить своё влияние на Шотландию в недалёком будущем.

Вечером понедельника издание Express опубликовало интервью с внешнеполитическим аналитиком Азимом Ибрагими, который выразил уверенность, что в случае успешности референдума по выходу Шотландии из состава Великобритании правительство России сможет навязать своё влияние Эдинбургу.

Ибрагими напомнил, что согласно данным ряда социологических исследований, множество компаний и представителей среднего бизнеса покинут Шотландию после объявления об её независимости.

При этом Азим Ибрагими заверяет, что Эдинбургу придётся выстраивать новые экономические отношения с другими странами, в то время как Россия и Китай всегда находятся в поиске новых долгосрочных партнёров.