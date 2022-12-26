Кулеба: власти Украины планируют провести «мирный саммит» на площадке ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева провести «мирный саммит» на площадке ООН в феврале 2023 года.

В понедельник, 26 декабря 2022 года, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил о том, что киевский режим хотел бы провести «мирный саммит» на площадке Организации Объединённых Наций до конца февраля следующего года.

Кулеба также добавил, что политическое руководство Украины видит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве потенциального посредника на возможном «мирном саммите».