МИД Украины: Киев хочет провести «мирный саммит» в ООН до конца февраля

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил о намерениях Киева осуществить проведение мирного саммита на площадке Организации объединённых наций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американской газете Associated Press, где заявил, что до конца февраля 2023 года Киев хочет созвать заседание "мирного саммита" на площадке ООН при участии генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

По мнению Кулебы, проведение подобного мероприятия в Организации объединённых наций позволит ему быть максимально нейтральным и прозрачным, не заставляя других участников переговоров оказывать услуги конкретному государству.

Примечательно, что в тот же день Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Украины инициировало исключение России из ООН и Совета безопасности при организации.