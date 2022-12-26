Байден дарит жене стихи собственного сочинения каждое Рождество

Жена Байдена Джилл рассказала о подарке, который получает от мужа 25 декабря каждого года.

Вечером 26 декабря первая леди Соединённых Штатов Джилл Байден вместе с супругом стала участником телевизионного шоу, где ей был задан вопрос о том, что американский президент подарил ей на Рождество.

По словам Джилл, в этом году Байден посвятил ей стихотворение, которое написал сам. При этом жена лидера США отметила, что ранее муж подарил ей книгу, в который записывает свои стихи на Рождество каждый год.

Находившийся на шоу Джозеф Байден подтвердил заявление супруги, отметив, что он части пишет стихи, поскольку имеет много разных тем для литературного сочинительства.