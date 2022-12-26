Байден дарит жене стихи собственного сочинения каждое Рождество
2022-12-26 21:34
Жена Байдена Джилл рассказала о подарке, который получает от мужа 25 декабря каждого года.
Вечером 26 декабря первая леди Соединённых Штатов Джилл Байден вместе с супругом стала участником телевизионного шоу, где ей был задан вопрос о том, что американский президент подарил ей на Рождество.
По словам Джилл, в этом году Байден посвятил ей стихотворение, которое написал сам. При этом жена лидера США отметила, что ранее муж подарил ей книгу, в который записывает свои стихи на Рождество каждый год.
Находившийся на шоу Джозеф Байден подтвердил заявление супруги, отметив, что он части пишет стихи, поскольку имеет много разных тем для литературного сочинительства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей