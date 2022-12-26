Медведев предсказал войну в США и нефть по $150 за баррель в 2023 году

Экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал свои прогнозы на грядущий год на личной странице в Telegram.

26 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что разработал свой прогноз на 2023 год, согласно которому нефть будет стоить по 150 долларов за баррель, а газ по 5000 долларов за тысячу кубометров.

Также Медведев предрекает выход Ирландии из состава Великобритании, возвращение Британии в состав Евросоюза, распад ЕС, создание "Четвёртого рейха" в Германии с такими членами организации как Польша, Украина и прочие, после чего начнётся война между данным объединением стран и Францией. Кроме того, Дмитрий Медведев предвидит гражданскую войну в США.

Бывший российский президент предсказывает захват западных территорий Украины Польшей и Венгрией, перенос финасовых центров мира в азиатские государства и крушение мировой финансовой системы.