Медведев опубликовал десять «неожиданных» прогнозов на 2023 год

26 декабря Дмитрий Медведев поделился своими ожиданиям от грядущего года, опубликовав пост с прогнозами, которые сам назвал "неожиданными и даже абсурдными".

В понедельник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал список своих прогнозов на 2023 год, в котором заявил, что: 1) цена на нефть вырастет до $150 за баррель, а газ подорожает до $5000 за тысячу метров кубических; 2) Великобритания вернётся в состав ЕС после неудачной попытки осуществить Brexit.

3) Европейский союз распадётся, а евро прекратит существование в качестве основной валюты в Европе; 4) Венгрия и Польша захватят Западную Украину.

5) ФРГ, Украина, Польша, прибалтийские и другие государства создадут Четвёртый рейх на территории Германии, после чего 6) Франция начнёт войну с этой организацией.

7) Северная Ирландия сепарируется от Британии; 8) Соединённые Штаты впадут в состояние гражданской войны, Калифорния и Техас станут независимыми государствами, заключив союз с Мексикой, а Илон Маск станет американским президентом.

9) Ключевые финансовые площадки добровольно передислоцируются из стран коллективного Запада; 10) мир ожидает крушение Всемирного банка и Международного валютного фонда.