Несколько впечатляющих фактов из жизни неподражаемого Чарли Чаплина

Человек-легенда, слава которого прогремела на весь мир, до сих пор вызывает интерес к своей персоне. Его помнят, о нем говорят, пишут книги и снимают фильмы. Но не все знают интересные подробности жизни великого Чаплина.

Эти факты помогут немного лучше узнать эту удивительную личность, и начать, естественно, следует с детских лет.

В возрасте семи лет Чарли уже выступал за деньги в мюзик-холле, а в 14 юный актер сыграл в театре роль посыльного в постановке "Шерлок Холмс".

Чарли рано остался без отца, практически с рождения. Жили втроем - мама, Чарли и старший брат. И жили очень плохо, буквально в нищете.

Великий Чаплин, получив первую роль, не знал, как ее прочитать, потому что не умел.

Чтобы в театре не догадались об этом, он просил брата помочь ему разучить реплики, положенные ему по роли.

Женился Чарли Чаплин 4 раза, каждый раз его супруга была намного младше и скорее могла сойти за дочь, нежели за жену.

С первой избранницей разница в возрасте была 13 лет, женился на ней в 29. Вторую он был старше на 19 лет, третью - на 21 год.

В четвертый раз Чарли Чаплин женился на 18-летней девушке, будучи 54-летним мужчиной.

Перфекционизм был у Чаплина в крови, он хотел, чтобы все было идеально.

Как-то раз, снимая фильм "Огни большого города", он вынудил известную кинозвезду Вирджинию Черилл переснимать одну и ту же сцену 342 раза.

Таким образом, на съемки фильма ушло около 100 км пленки. В конце концов после монтажа от всего этого объема отснятого материала осталось лишь 2,5 км.

Чарли Чаплин никогда не учился нотной грамоте, однако музыку сочинял сам почти ко всем своим фильмам.

Слух у него был великолепный, без всякого обучения актер, пользуясь одним только слухом мог превосходно играть на виолончели или фортепиано.

Чарли Чаплин был предан кино целиком и полностью, все работы по съемкам выполнял сам: был актером, режиссером, продюсером и редактором.

Когда шла Первая мировая война, раненым бойцам показывали веселые фильмы с участием знаменитого комика, чтобы воодушевить их и поднять боевой дух.

А вот действительно забавный случай из жизни Чаплина. Однажды был проведен необычный конкурс, где желающие соревновались в попытках передать уникальную походку Чаплина.

Чарли тоже решил поучаствовать. И занял... 20 место!

Возможно, до первого места он не добрался, так как пришел на конкурс без своих фирменных черных усов и бесподобных больших ботинок.

Даже после смерти на популярности Чаплина злоумышленники пытались спекулировать. Весной 1978 года его гроб вместе с телом выкрали с кладбища, раскопав могилу.

Преступники желали получить выкуп. Но у них ничего не вышло, мошенников поймали.

Тело великого Чаплина перезахоронили, но теперь уже под 6 футами бетона (это около двух метров).

Сделано это было с целью навсегда пресечь кощунственные попытки кражи тела знаменитого покойника.