Зампред Совбеза поздравил «англосаксонских друзей» с Новым годом и предрек будущее для стран Запада.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил страны англо-саксонской языковой группы с наступающим Новым годом и предрек будущее для США и Великобритании.

"В результате гражданской войны от США отделяться Калифорния и Техас. Илон Маск станет президентом. Северная Ирландия отделиться от Великобритании. Само королевство станет часть ЕС, в результате чего организация вскоре развалится", - сообщается в публикации.

Кроме того, Медведев "предсказал" войну Франции и "Четвертого рейха", во главе с Германией. Чем закончится конфликт, чиновник сохранил в тайне.