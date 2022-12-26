Студия «Союзмультфильм» запустит ремейки советских мультфильмов

Сейчас на разной стадии готовности находятся четыре полнометражных работы и 19 сериалов.

А если премьера полнометражного фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко будет успешной, то после нее обещают запустить новый 3D-сериал об этом любимом детьми и взрослыми персонаже.

К слову, в данный момент на студии готовится пилотный выпуск мультсериала о Чебурашке.

Также студия планирует снять полнометражный мультфильм "Просоквашино" и много других ремейков любимых советских мультиков.

На сегодняшний день перезапуски "золотой классики" приносят "Союзмультфильму" половину дохода и обеспечивают продажи.

Кроме того, у аудитории есть большой запрос в любимых мультипликационных героях, которые теперь получат новую жизнь.