Студия «Союзмультфильм» запустит ремейки советских мультфильмов
Сейчас на разной стадии готовности находятся четыре полнометражных работы и 19 сериалов.
А если премьера полнометражного фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко будет успешной, то после нее обещают запустить новый 3D-сериал об этом любимом детьми и взрослыми персонаже.
К слову, в данный момент на студии готовится пилотный выпуск мультсериала о Чебурашке.
Также студия планирует снять полнометражный мультфильм "Просоквашино" и много других ремейков любимых советских мультиков.
На сегодняшний день перезапуски "золотой классики" приносят "Союзмультфильму" половину дохода и обеспечивают продажи.
Кроме того, у аудитории есть большой запрос в любимых мультипликационных героях, которые теперь получат новую жизнь.
Опубликовано: Наталья Павлова