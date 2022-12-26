Польское издание NDP опубликовало материал Яцека Тохмана, который утверждает, что украинские военные при первой же возможности сдаются в плен россиянам.

Автор статьи пишет, что это связано с тяжелыми условиями службы в украинских Вооруженных силах.

Он также отмечает, что украинские солдаты массово умирают из-за голода, также неватки медикаментов, топлива и техники.

В статье также сказано, что командование ВСУ деморализовано, а для предотвращения дезертирства подготовлен специальный законопроект, который позволит шантажировать солдат тюрьмой.