Les Echos: цены на нефть начали расти из-за опасений по поводу сокращения добычи в России
2022-12-26 23:43
Издание Les Echos пишет, что на мировых рынках существуют опасения по поводу сокращения нефтедобычи в России.
По информации журналистов, на фоне возможного сокращения предложения цены на нефть начали расти.
Свою роль сыграло и решение США по поводу сокращения запасов нефти и ее закупок для пополнения резервов.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что в случае снижение цены на нефть ниже 70 долларов за баррель в 2023 году Россия не будет пополнять Фонд национального благосостояния.
Опубликовано: Светлана Репина