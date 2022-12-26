Les Echos: цены на нефть начали расти из-за опасений по поводу сокращения добычи в России

Издание Les Echos пишет, что на мировых рынках существуют опасения по поводу сокращения нефтедобычи в России.

По информации журналистов, на фоне возможного сокращения предложения цены на нефть начали расти.

Свою роль сыграло и решение США по поводу сокращения запасов нефти и ее закупок для пополнения резервов.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что в случае снижение цены на нефть ниже 70 долларов за баррель в 2023 году Россия не будет пополнять Фонд национального благосостояния.