Власти Саратовской области объяснили причины воздушной тревоги в Энгельсе

Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области сообщило, что в регионе включили сирены воздушной тревоги для повышения боеготовности.

Прошлой ночью в районе военного аэродрома, расположенного в Энгельсе, были слышны взрывы.

Впоследствии была опубликована информация о том, что над аэродромом сбили украинский беспилотник.

При падении обломков погибли трое солдат, которые в это время находились на аэродроме.