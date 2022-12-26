Власти Саратовской области объяснили причины воздушной тревоги в Энгельсе

APS
2022-12-26 23:48

Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области сообщило, что в регионе включили сирены воздушной тревоги для повышения боеготовности.

Прошлой ночью в районе военного аэродрома, расположенного в Энгельсе, были слышны взрывы.

Впоследствии была опубликована информация  о том, что над аэродромом сбили украинский беспилотник. 

При падении обломков погибли трое солдат, которые в это время находились на аэродроме. 

Опубликовано: Светлана Репина







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