Власти Саратовской области объяснили причины воздушной тревоги в Энгельсе
2022-12-26 23:48
Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области сообщило, что в регионе включили сирены воздушной тревоги для повышения боеготовности.
Прошлой ночью в районе военного аэродрома, расположенного в Энгельсе, были слышны взрывы.
Впоследствии была опубликована информация о том, что над аэродромом сбили украинский беспилотник.
При падении обломков погибли трое солдат, которые в это время находились на аэродроме.
Опубликовано: Светлана Репина