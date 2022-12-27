В Санкт-Петербурге внезапно выросла потребность в дворниках

Сейчас в Северной столице требуется свыше 720 уборщиков территорий, а их зарплата повысилась на 5%.

Спрос на дворников в Питере неожиданно вырос за год на 68%. Их приглашают компании ЖКХ, государственный сектор и частный бизнес.

В зимние месяцы представителей этой нужной профессии ищут очень активно. Особенно когда ухудшаются погодные условия.

Вместе с тем, улучшились условия работы питерских дворников, значительно расширился соцпакет для них.

Работодатели выдают людям этой профессии спецодежду, дарят подарки детям на праздники, компенсируют иногородним стоимость жилья и выплачивают годовую премию.

Тем не менее, средняя зарплата дворника в Санкт-Петербурге примерно вдвое ниже, чем у остальных категорий горожан. Она составляет около 35 тысяч российских рублей.