Кулеба: в феврале Украина проведет «саммит мира» на площадке ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «саммит мира».

По его словам, посредником в проведении этого мероприятия может стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Что касается приглашения России на этот саммит, Кулеба заявил, что РФ сначала должна предстать перед международным судом за совершенные военные преступления.

Он отметил, что заявления российской стороны о готовности к переговорам опровергаются ее действиями на поле боя.