Tagesschau: в Германии зафиксирован рекордный рост цен на бензин за год

Портал Tagesschau приводит данные Общегерманского автомобильного клуба ADAC о рекордном росте цен на бензин в 2022 году.

Сообщается, что за год стоимость литра бензина Е10 увеличилась до 1,86 евро, а дизтоплива – до 1,95 евро.

Рекордная цена на бензин Е10 с 2012 года составляла 1,5 евро за литр, дизельного топлива – 1,4 евро за литр.

Причиной подорожания портал называет проведение спецоперации на Украине, введение антироссийских санкций и попытки Германии добиться независимости от энергоресурсов из РФ.