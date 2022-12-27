Вучевич: Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Вооружённые силы страны приведены в боевую готовность.

27 декабря российское информационное агентство «ТАСС», со ссылкой на главу Министерства обороны Венгрии Милоша Вучевича, сообщило о приведении венгерских Вооружённых сил в режим боевой готовности.

В свою очередь, балканские Telegram-каналы заявляют о высоком риске эскалации ситуации на сербско-косовской границе, которая может произойти в ближайшее время.