Как не стареть до старости: Наталья Бехтерева знает верный рецепт

Академик Наталья Бехтерева знала одну простую истину, мудрее которой нет ничего на свете. Следуя этой истине, можно прожить действительно долгую хорошую жизнь до глубокой старости.

Почему некоторые люди живут очень долго, а другие побеждают казалось бы неминуемую смерть вопреки всему.

И это правда похоже на чудо. Когда неизлечимые больные вдруг выздоравливают. Но никаких чудес тут нет. Есть одна простая истина от Натальи Бехтеревой:

"Мы не умираем, пока у нас есть цель"

И в этих словах действительно весь смысл нашего существования и настоящий секрет долголетия. Человек, теряющий цель, долго не задерживается на этом свете, ему не за что цепляться.

Люди, которые не могут сидеть без дела, им некогда умирать, они должны столько успеть!

Британский бизнесмен Френсис Чичестер в 1958 году был "приговорен" врачами к смерти: неоперабельный рак легких. Жена хотела посадить его на диету и уложить в больницу.

Он - купил яхту, занялся ее обустройством для кругосветного плавания. И отправился в одиночное путешествие. Не хотел умирать на больничной койке, ведь осталась неисполненной мечта.

Вернулся совершенно здоровым, чем поверг в шок врачей и всех остальных.

Писатель Чабуа Амирэджиби заболел раком горла, но ему нужно было еще много написать, смерть не входила в планы. Болезнь была побеждена.

Как объяснить эти чудеса? Огромное желание жить вызвало всплеск энергии, который повлиял на иммунную систему и она справилась с чужеродными клетками.

Что советует Наталья Бехтерева для тех, кто хочет надолго отодвинуть старость

Мозг может сам беречь себя от плохих эмоций, но ему надо помогать.

"Удовлетворять свое любопытство, искать радость, думать - это инстинкт жизни"

Нужно давать себе возможность побыть одному.

"Избегать всего того, что вас перевозбуждает, не дает побыть наедине с собой, услышать внутренний голос: часто бывать в толпе людей, часто смотреть новости, например. В шуме голосов невозможно развивать свой творческий потенциал".

Как бороться со стрессом?

"Если вам пришлось испытать стресс, столкнуться с неприятностями или хамством, "лечите" свою энергию: долгие прогулки, плавание, и любая физическая активность: от уборки до работы в огороде".

Но самое главное - иметь цель, пока она есть, мы непобедимы. Неважно, что это будет - посадить клубнику, вырастить ребенка, достроить баню, посмотреть мир, написать книгу - главное, чтобы было ради чего начинать новый день.

А этот совет Наталья Бехтерева адресовала тем, кто перешагнул 90-летний рубеж:

"...некоторые опыты уже сегодня показывают нам, что за гранью биологической жизни с большей долей вероятности что-то есть. И это не загробная жизнь – это некая другая форма существования материи, будто наше бренное тело всего лишь кокон, который готовит нас к переходу на новый уровень бытия. Жить здесь и сейчас, получать ценный жизненный опыт до конца дней своих – есть начало начал!"

Человек, постоянно ставящий перед собой новые рубежи, будет продлевать свою жизнь и развиваться, чтобы перейти в новую форму существования с хорошим багажом знаний и мудрости.