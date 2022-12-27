Эрдоган: Турция нашла новое месторождение газа в Черном море
2022-12-27 00:32
Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа.
По его словам, запасы в этом месторождении оцениваются в 58 млрд кубометров. Они были обнаружены в ходе работ на месторождении Сакарья.
Запасы газа были найдены турецким буровым судном «Фатих». Газ, который будет здесь добываться, в следующем году планируется доставить в жилые дома.
Ранее сообщалось, что к концу года Турция намерена построить часть газопровода, соединяющую черноморское месторождение с производственными площадками, расположенными на суше.
Опубликовано: Светлана Репина