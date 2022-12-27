Дженерики отличаются от оригинальных препаратов по многим параметрам
Но это не значит, что они хуже. Среди дженериков есть эффективные препараты, которые спасают в критических ситуациях.
Над оригинальными препаратами фармацевтические компании работают с нуля.
Нужно найти и синтезировать действующее вещество, подобрать вспомогательные вещества и лекарственную форму, затем провести исследования, зарегистрировать, запатентовать, выпустить на рынок.
На это уходят годы, а порой даже десятилетия.
А дженерики, или генерики, - это воспроизведенные "по мотивам" оригиналов лекарства.
Действующее вещество у оригинального лекарства и дженерика одинаковое, но вспомогательные вещества, степень очистки и технология производства могут отличаться.
Те и другие препараты имеют сходные эффекты воздействия на организм, но механизм действия и названия у них разные.
Дженерик должен иметь одинаковую с оригиналом лекарственную форму: если оригинал в таблетках, то и дженерик выпускается в таблетках; если оригинал в капсулах - то дженерик тоже.
Дженерик может отличаться от оригинального препарата силой терапевтического эффекта, иметь больше противопоказаний и побочек.
Но иногда он подходит пациенту лучше оригинала. Поэтому неправильно говорить, что дженерики - это плохо.
Опубликовано: Наталья Павлова