Дженерики отличаются от оригинальных препаратов по многим параметрам

Но это не значит, что они хуже. Среди дженериков есть эффективные препараты, которые спасают в критических ситуациях.

Над оригинальными препаратами фармацевтические компании работают с нуля.

Нужно найти и синтезировать действующее вещество, подобрать вспомогательные вещества и лекарственную форму, затем провести исследования, зарегистрировать, запатентовать, выпустить на рынок.

На это уходят годы, а порой даже десятилетия.

А дженерики, или генерики, - это воспроизведенные "по мотивам" оригиналов лекарства.

Действующее вещество у оригинального лекарства и дженерика одинаковое, но вспомогательные вещества, степень очистки и технология производства могут отличаться.

Те и другие препараты имеют сходные эффекты воздействия на организм, но механизм действия и названия у них разные.

Дженерик должен иметь одинаковую с оригиналом лекарственную форму: если оригинал в таблетках, то и дженерик выпускается в таблетках; если оригинал в капсулах - то дженерик тоже.

Дженерик может отличаться от оригинального препарата силой терапевтического эффекта, иметь больше противопоказаний и побочек.

Но иногда он подходит пациенту лучше оригинала. Поэтому неправильно говорить, что дженерики - это плохо.