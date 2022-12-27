Песков: Россия не следует чужим условиям в вопросе переговоров по Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не следует чужим условиям в вопросе переговоров по ситуации на Украине.

26 декабря информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на главу пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, сообщило о том, что Москва никогда не следует чужим условиям в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Песков отметил, что в решении данного вопроса Россия не намерена слепо выполнять требования киевского режима, ввиду чего опирается лишь на свои условия, руководствуясь здравым смыслом.