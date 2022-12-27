В Молдове заявили о невозможности сохранения нейтралитета
2022-12-27 00:47
Глава парламента Молдовы и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что страна не может оставаться нейтральной во время конфликта на Украине.
Он признал, что нейтралитет заложен в Конституции Молдовы, однако сейчас необходимо выбрать, будет ли страна на сторонне войны или мира.
Гросу считает, что сейчас непростительно говорить о нейтралитете Молдовы, и руководству страны следует дать оценку событиям на Украине.
Ранее спикер МИД Молдовы Даниэль Водэ заявил о драматических последствиях украинского конфликта для его страны.
Опубликовано: Светлана Репина