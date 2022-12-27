Алаудинов: Украина израсходовала советское и западное оружие

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале заявил, что Украина израсходовала западные вооружении и оружие, которое оставалось у нее с советских времен.

По его словам, у стран НАТО нет возможности повторно передать Украине оружие в таком же количестве.

Комментируя ситуацию в Артемовске (Бахмуте), Алаудинов отметил, что российские войска продвигаются медленно, чтобы избежать жертв среди местного населения.

При этом он подчеркнул, что подразделения союзных сил планомерно сковывают Артемовск, а фронт остается стабильным.