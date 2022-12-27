SCMP: Китай собирается открыть границы и отменить карантин на фоне рекордного количества заражений коронавирусом

APS
2022-12-27 01:10

Издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что с 8 января в Китае планируется открыть границы и отменить карантин.

Классификация COVID-19 в китайском рейтинге инфекционных заболеваний будет понижена с А до В.

Сейчас вирусу присвоена та же классификация в данном рейтинге, что и чуме или холере. 

По информации журналистов, китайские власти больше не смогут блокировать целые общины из-за карантинных мер.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2