SCMP: Китай собирается открыть границы и отменить карантин на фоне рекордного количества заражений коронавирусом
2022-12-27 01:10
Издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что с 8 января в Китае планируется открыть границы и отменить карантин.
Классификация COVID-19 в китайском рейтинге инфекционных заболеваний будет понижена с А до В.
Сейчас вирусу присвоена та же классификация в данном рейтинге, что и чуме или холере.
По информации журналистов, китайские власти больше не смогут блокировать целые общины из-за карантинных мер.
Опубликовано: Светлана Репина