SCMP: Китай собирается открыть границы и отменить карантин на фоне рекордного количества заражений коронавирусом

Издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что с 8 января в Китае планируется открыть границы и отменить карантин.

Классификация COVID-19 в китайском рейтинге инфекционных заболеваний будет понижена с А до В.

Сейчас вирусу присвоена та же классификация в данном рейтинге, что и чуме или холере.

По информации журналистов, китайские власти больше не смогут блокировать целые общины из-за карантинных мер.