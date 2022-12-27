Предновогодние "разводы" в интернете стартовали: как не попасть на удочку мошенника

Перед праздниками кибепреступники жадно потирают руки: жертвы созрели для новых обманов. Именно в эти суетливые дни в ожидании Нового года люди чаще всего ведутся на уловки злоумышленников в интернете.

Бдительность не стоит терять никогда.

Но в ожидании праздника многие люди пребывают в особом эмоциональном состоянии, перестают контролировать ситуацию и позволяют себя легко обмануть.

В интернете для этого широкое поле деятельности.

Товары с бешеной скидкой

Получая такую рассылку, пользователь увидит много интересных предложений, актуальных для праздника. Дешевые товары - это приманка для фишинга.

Человека принуждают отдать деньги, ничего не дав взамен, кроме пустых обещаний. Могут забрать данные карты, с которой потом спишут все деньги.

Крупный выигрыш

Призы разыгрывают перед Новым годом все, кому не лень: и крупные супермаркеты, и почтовые отделения, и популярные бренды.

Но все это, как правило, тоже развод. Цель все та же - раздобыть данные карты, украсть с нее деньги.

Нельзя переходить по незнакомой ссылке и давать подозрительному сайту свои личные данные.

Потрудитесь набрать в поисковике название фирмы или компании и узнать больше информации: действительно ли этот магазин проводит розыгрыш? Сведения будут на официальном сайте.

Если их нет, значит, это вас "разыгрывают" злоумышленники.

Новогодняя открытка

Поздравительные послания приходят пачками от самых разных источников. Это могут быть друзья, различные торовые сети, известные и не очень знакомые бренды.

Мошенники среди таких отправителей тоже есть. Они вместе с добрыми пожеланиями предлагают выгодные товары или услуги, или просто какую-то "полезную" информацию.

Перейти по такой мошеннической ссылке - значит дать доступ к своим данным.

Преступники охотятся за паролями, логинами от приложений и сайтов, также они могут выманить у пользователя данные банковской карты.

Распродажа билетов

Только сегодня, только у нас, успейте купить!.. Мошенники умеют убеждать и завлекать.

Они часто предлагают билеты на новогодние концерты по копеечной цене с грандиозной скидкой, опять таки требуя ввести данные карты.

Билеты надо покупать только у проверенных онлайн-продавцов или на популярных сайтах с хорошей репутацией.

Помоги близкому

Еще один способ "навешать лапши" - ударить по чувствам, вызвать сопереживание. Под Новый год так хочется совершить чудо, сделать добро для кого-то, помочь в трудной ситуации.

Например, собрать деньги для больного ребенка, помочь голодному котенку или щенку найти хозяина. Трогательные истории воруют мошенники, указывая для переводов свои реквизиты.

Любую информацию в сети надо тщательно проверять по разным источникам, искать отзывы, заходить на официальные сайты, искать убедительные подтверждения сведений, полученных от незнакомого отправителя.