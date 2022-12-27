Express: в Великобритании опасаются влияния России на Шотландию после референдума о независимости

Издание Express приводит слова эксперта по внешней политике Азима Ибрагими, который считает, что после референдума о независимости Шотландия может оказаться под влиянием России.

По его мнению, в случае обретения независимости шотландскому бизнесу потребуется поддержка.

Оказать ее могут Китай или Россия. Ибрагими полагает, что российские власти могут воспользоваться экономической уязвимостью Шотландии.

В таком случае Великобритания попадет в опасную ситуацию, поскольку рядом будет находиться страна, спасенная Россией.