ТАСС: в Макеевке расстреляли семью из 8 человек, среди них трое детей

Власти Макеевки сообщили, что в городе неизвестные расстреляли семью из 8 человек, среди них трое детей.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на макеевскую городскую администрацию, сообщило о том, что в городе Макеевка в Донецкой Народной Республике неизвестными убита семья из восьми человек, трое из которых – дети.

В свою очередь, местные Telegram-каналы утверждают, что вся семья была убита выстрелами в голову из автоматического оружия, группа подозреваемых скрылась на автомобиле SKODA.